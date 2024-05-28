Переговоры в Ташкенте: о чем договорились Путин и Мирзиёев

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Лидеры обсудили многое, в том числе важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Кроме основных направлений — торговли, туризма, атомной энергетики, Россия вкладывает почти десять миллиардов долларов в экономику Узбекистана, а так же готова увеличить объемы поставок газа. О других перспективных проектах - из Ташкента обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Без этого здесь Путина отпустить не могли. Важная церемониально-символическая часть программы: президенты сажают голубую ель на аллее почетных гостей.

Несколько ловких движений сияющими лопатами. Потом — полить: российский лидер делает это обстоятельно. Еще в программе было возложение цветов в особом месте.

Во время предыдущего приезда Путина в Ташкент этого Парка Победы просто не было. Его построили в рекордные сроки. Работали в три смены и открыли, несмотря на пандемию в 2020 году, 9 мая, в день 75-летия Победы.

Это трепетное отношение к истории — еще одно подтверждение, что взгляды России и Узбекистана совпадают или близки. К монументу лидеры идут, живо жестикулируя. Весь день вели переговоры, но зато какой итог.

«Товарооборот составил почти 10 млрд долларов. Конечно, это не предел. Мы только что обсуждали с президентом. Если мы будем реализовывать все проекты и программы, о которых говорили, а у меня нет сомнений, что они будут реализованы», — сказал Путин.

Это не заключительное, но ключевое событие дня. Главы подписывают совместное заявление и делают заявление для прессы. Потом — долгий обмен папками, тоже показатель результативности. Страны расширяют партнерство в различных областях: тут и медицина, и энергетика, и культура, и, конечно, экономика и финансы.

Солидный объем документов — соглашения, что решено подписать. Больше 20 папок. Даже на одном столике не умещаются.

Сотрудничеству этому все время стараются помешать. Так, например, еще недавно в Узбекистане работала карта «Мир», теперь под западным давлением на банки — перестала.

— Я пробовал расплатиться картой «Мир» в Ташкенте — не получилось. С картой что-то не так? — сказал наш корреспондент главе Минфина РФ Антону Силуанову.

— Не с картой не так. Просто действительно проблемы со счетами карты «Мир» существуют. Они уже действуют с 2022 года. Мы говорили об использовании альтернативных расчетов с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют в других странах, без использования карты «Мир», — сказал Антон Силуанов.

То есть и из этой ситуации будет найден выход. Отношения между странами слишком крепкие. Россия инвестировала в экономику Узбекистана почти $10 млрд. Работают тысячи совместных предприятий, работают гуманитарные инициативы. В узбекистанских школах запущен проект по повышению качества русского языка. Есть соглашение о строительстве АЭС с малыми ядерными редакторами. Россия — лидер в этой отрасли.

«Росатом» активно работает за рубежом. Точно лидером является в этой сфере в мире, номер один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами РФ. 20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть — в контрактации. Безусловно, мы готовы делать все для того, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана», — сказал Путин.

Россия поставляет в Узбекистан зерно. Кстати, как раз во время приезда сюда Владимира Путина на Западе ужаснулись: наша страна сильно влияет на мировые зерновые рынки. Новый министр сельского хозяйства оценила заокеанские слезы.

«У них есть определенные сложности, всегда сложности надо чем-то объяснить. Россия просто развивается, просто производит зерно и просто продает его, обеспечивая продовольственную безопасность стран, которым это необходимо Мы идем своим путем. Вряд ли мнение и позиция западных стран повлияют на наши планы развития», — заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Это государственный визит — наивысшая форма посещения президентом другой страны, потому тут все идеально. Путин прибыл в резиденцию «Куксарой», что означает «Зеленый дворец», Мирзиёев его встретил. Вместе проследовали в центр зала, выслушали гимны стран. Потом прошлись вдоль строя. Сзади сразу с двумя шашками шел командир. Поприветствовали делегации. Потом остановились что-то обсудить напротив почетного караула, он тут особенный: есть несколько девушек. За минуты до начала мы спросили у одной из них, как подготовиться к такому событию.

— Успокаиваете себя или наоборот?

— Сосредоточенной главное быть, — сказала участница почетного караула Светлана Прошкина.

Стоять неподвижно в этот раз пришлось дольше обычного. Представление нашей делегации продлилось несколько минут. Владимир Путин рассказывал о новых членах правительства, тут же начинали что-то обсуждать.

Российская сторона привезла сюда значительную делегацию. Порадовала гостями хозяев.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены делегации, искренне рад видеть вас сегодня в Ташкенте. Мы высоко ценим, что один из первых визитов после своего переизбрания вы совершаете в нашу страну. Это свидетельствует о нынешнем высочайшем уровне и особом характере двусторонних отношений Узбекистана и России. Ваш визит по праву можно назвать историческим. Он знаменует начало новой вехи в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Долгий политический день постепенно перешел в долгий деловой. Лидеры выступили на Совете регионов России и Узбекистана, объявили о новых инвестпроектах.

«Совместно создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 млн долларов. Российская сторона готова внести свою долю, наша доля составляет 400 млн долларов. Средства выделены, подготовлены. Сейчас только технические остались детали, в ближайшие дни это будет доработано», — сообщил Путин.

Деньги направят на развитие реального сектора, а значит, к 3 тысячам предприятий с российским участием в Узбекистане прибавится еще несколько, а узбекистанский бизнес сможет выйти на один из самых крупных российских маркетплейсов, уже второй по счету.