Макрон: Евросоюз не воюет с Россией, но хочет мира, который выберет Украина

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sylvio Dittrich

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Президент Франции отметил, что страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

Страны Европы не воюют с Россией и ее народом, при этом хотят «мира, который выберет Украина», заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед молодежью в Дрездене.

«Мы, европейцы, не ведем войну против России и русского народа. Но мы хотим мира, мира, который выберет Украина на своих условиях», — сказал французский лидер.

Он также отметил, что на кону в украинском конфликте «будущее и безопасность также Евросоюза», который «не изменит свою географию», а РФ, в свою очередь, останется соседом и завтра, и послезавтра. Именно потому важно создать общую концепцию безопасности.

«Нам необходимо самим позаботиться о своей безопасности, понять, откуда будет исходить угроза. Нужно выстроить новую концепцию общей безопасности, определить, какие возможности у нас есть и какие совместные проекты нам нужны», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО, как «вторжение», и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие листовки с итогами правления президента Украины Владимира Зеленского появились на улицах Барселоны.