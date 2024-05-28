Путин поздравил сотрудников Погранслужбы с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; kremlin.ru; 5-tv.ru

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День пограничника является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны, отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин поздравил военных, пенсионеров и гражданский персонал Погранслужбы России с профессиональным праздником. В своей речи он отметил значимость этого праздника — он несет символ народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей нашей Родины.

Глава государства отметил, что именно решимость пограничников позволила сорвать не одну попытку противников прорваться на российские территории. Он выразил уверенность, что они продолжат и дальше бороться с наемниками, предателями диверсантами, защищая родную границу и обеспечивая решение задач специальной военной операции.

Путин отметил, что героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны является примером стойкости и мужества. Сейчас же они продолжают находится на стаже безопасности россиян.

В пограничной деятельности удалось добиться значимых результатов и по другим направлениям, заметил он, — борьбе с нелегальными мигрантами, контрабандой. Также работа пограничников способствует развитию международного сотрудничества в разных областях со странами-соседями.