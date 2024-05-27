Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Один из них был госпитализирован.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров в своем Telegram-канале сообщил, что обломки сбитого беспилотника задели двух мужчин. Один из них был госпитализирован.

По словам Юрова, часть обломков дрона упала на частный дом. В нем находились четыре человека, но они не пострадали. Также обломки упали на соседней улице. Там пострадали два мужчины. Одному из них помощь была оказана на месте, а второго пришлось госпитализировать.

О подавлении БПЛА в подмосковной Балашихе стало известно после 21:00. Дежурные силы ПВО сбили летательный аппарат.

Корреспондент 5-tv.ru предоставил кадры с места падения обломков дрона. На них видно поврежденную крышу частного дома, а также выбитые стекла в многоквартирном доме.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над регионами России.