Опознали родители: в Уфе нашли тело пропавшего два месяца назад подростка

В Уфе найдено тело одного из пропавших два месяца назад мальчиков

Фото: Telegram / СК России по Республике Башкортостан / sledcom02

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Он вместе с другом ушел гулять в лес. Второго ребенка до сих пор ищут.

Тело одного из пропавших два месяца назад мальчиков было найдено в Уфе в ходе поисковой операции. Об этом Следственное управление СК РФ по Башкирии сообщило в своем Telegram-канале.

Представители ведомства сообщили, что на берегу реки Белой в районе парка Победы члены экстренных служб обнаружили тело мужского пола подросткового возраста. Криминалисты совместно со следователями и сотрудниками полиции осмотрели место.

Родители одного из пропавших ребят, Павла Паличева, опознали в найденном трупе своего сына. Экспертизы еще не завершены. Причина смерти на данный момент не была объявлена.

«Родители пропавшего 30 марта 2024 года 13-летнего мальчика опознали в обнаруженном подростке своего сына, подтвердив его личность», — написали в Telegram-канале ведомства по региону.

Известно, что второго подростка по-прежнему ищут. Его родные не теряют надежды найти сына живым.

30 марта в Уфе пропали 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. Мальчики ушли гулять и больше не вернулись. Их никто не видел после ухода в часть леса, которая располагается вблизи лагеря «Чайка».

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