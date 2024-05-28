«Эта ниша заполнена»: 50-летний Цискаридзе заговорил о собственных детях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда балета заявил, что окружен огромным количеством любви подрастающего поколения.

Народный артист РФ Николай Цискаридзе, который в 50 лет ни разу не был женат и не имеет наследников, признался, что собственных детей ему заменяют ученики.

По словам звезды балета, он посвящает воспитанникам все свое время и получает в ответ от них столько любви и поддержки, что нисколько не тяготится холостяцкой жизнью.

«Я считаю, что когда люди что-то прогнозируют, конструируют, я немножко это для себя не принимаю… Я ни одного человека не осуждаю, я не хочу туда вмешиваться, я никогда не даю никаких советов… И потом, когда ты окружен огромным количеством любви подрастающего поколения, их очень много вокруг тебя, у тебя нет этого недостатка. Я очень занят, у меня эта ниша безумно заполнена», — признался 50-летний Цискаридзе в интервью Светлане Бондарчук.

Более того, артист осуждает коллег, которые родили детей, но не уделяют им должного внимания. По словам Цискаридзе, педагогическая деятельность воспитала в нем серьезное отношение к детям, поэтому сам он не хочет взваливать на себя обязанности, которые не сможет выполнять.

В свою очередь психолог Вероника Степанова считает причиной одиночества Николая Цискаридзе его боязнь разочаровать женщин или не оправдать их надежд.

«Есть ощущение, что он несет на себе бремя под названием „Страх разочаровать“. У него такой сильный страх, что в каждое мгновение он должен быть прекрасен», — считает психолог.

Также она назвала артиста самовлюбленным человеком, которому нужно постоянно демонстрировать свое превосходство.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных женщинах в жизни Николая Цискаридзе.