Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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В результате атаки началось возгорание.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание», — написал он.

Тут же на место происшествия выехали сотрудники МЧС, правоохранители и медики. Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется. Пасечник произошедшую ситуацию держит на личном контроле.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. Например, только 25 мая над Белгородской областью были сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и 29 снарядов Vampire, а сегодня средства ПВО уничтожили беспилотник в подмосковной Балашихе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре сотрудника МЧС пострадали при повторном обстреле Горловки.