Средства ПВО уничтожили беспилотник в подмосковной Балашихе
Минобороны: средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар в Подмосковье
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Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС
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Обломки вражеского дрона упали на частный дом.
Дежурные средства ПВО сбили воздушную цель в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что сбит был беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Произошло это в районе 21:00 в Балашихе. Обломки дрона упали на частный дом, однако никто из жильцов не пострадал. Они сумели эвакуироваться.
Воробьев отметил, что владельцам пострадавшего дома будет оказана помощь с его восстановлением.
Хлопки, которые могли слышать местные жители, он объяснил работой ПВО и призвал сохранять спокойствие. Все службы продолжают работать на месте.
Ранее 5-tv.ru писал, что четыре сотрудника МЧС пострадали при повторном обстреле Горловки в ДНР.