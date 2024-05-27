Модная тенденция? Певица Нюша подала на развод вслед за Алсу
Певица Нюша подала на развод с мужем Игорем Сивовым
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Знаменитость последнее время появлялась на публике без кольца и упоминала о разрыве.
Певица Нюша подала на развод с мужем Игорем Сивовым. Об этом сообщили на сайте мировых судей города Москвы.
Пара находилась в браке с 2017 года. У них родилась дочь, которую супруги назвали редким именем Серафима-Симба, а через пару лет у пары появился сын Саффрон.
Причины разрыва никто из них не сообщил, но певица неоднократно упоминала о завершении отношений и последнее время появлялась на публике без обручального кольца, что не могли не заметить поклонники.
Нюша утверждает, что они с мужем разошлись на хорошей ноте. В судебном иске сказано немногое, но понятно, что инициатором выступила артистка.
«Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович», — написано на сайте мировых судей города Москвы.
Стоит заметить, что иск о расторжении брака певица подала в один день с коллегой по цеху Алсу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака.