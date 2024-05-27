Четыре сотрудника МЧС пострадали при повторном обстреле Горловки

Глава ДНР Пушилин: пять человек пострадали при обстреле Горловки

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Прилет произошел, когда они тушили пожар.

Четыре сотрудника МЧС России пострадали при повторном обстреле со стороны ВСУ в Горловке в ДНР. Об этом сообщили в министерстве.

Когда киевский режим снова начал обстреливать населенный пункт, пожарные занимались ликвидацией последствий прошлой атаки — тушили возгорание в частном доме, которое началось в результате попадания взрывоопасного предмета.

В МЧС отметили, что пострадавшим был оказана медицинская помощь. Их отправили на амбулаторное лечение.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что пострадал еще один местный житель. Ему также оказали необходимую помощь. Всего, по его словам, по территории региона было выпущено 40 боеприпасов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб после атаки беспилотника на АЗС в Орловской области.