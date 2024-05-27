На улицах Барселоны появились листовки с итогами правления Зеленского

Фото, видео: Paul White / ТАСС; 5-tv.ru

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Каталонцы продемонстрировали свое истинное отношение к главе киевского режима.

Испанские активисты приготовили президенту Украины Владимиру Зеленскому «теплый прием»: в день его визита в Испанию на улицах Барселоны появились листовки, на которых перечислены преступления главы киевского режима. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Авторы листовок припомнили Зеленскому изгнание оппозиции из Верховной рады, создание ультранационалистических партий в правительстве, отмену выборов президента, воровство как минимум 7,1 миллиарда евро европейской помощи.

В числе наиболее тяжких грехов главы киевского режима назван геноцид русскоговорящего населения Донбасса — гибель свыше шести тысяч мирных граждан под бомбардировками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в «достижения» Зеленского на посту президента записали исчезновение населения Украины и гибель свыше 500 тысяч граждан страны в «войне до последнего украинца».

Ранее в этот день украинский президент побывал в Мадриде, где подписал с премьер-министром Испании Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности.

Документ предполагает военную и гражданскую помощь, восстановление и разминирование территории Украины. Также испанцы выделят Киеву рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около одного миллиарда евро на 2024 год.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Китай ответил на призыв Зеленского к участию в «саммите мира» в Швейцарии.