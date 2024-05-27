Подполье сообщило об ударе по месту расположения техники ВСУ в Снигиревке

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В этот район постоянно идут эшелоны с военной техникой противника.

Российские войска нанесли удар по технике ВСУ, которая располагалась в Снигиревке в Херсонской области. Об этом координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев сообщил РИА Новости.

«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — рассказал Лебедев.

На места подрыва была незамедлительно вызвана скора помощь. Прибыла машина не только военной службы, но и гражданской.

Лебедев также уточнил, что под атаку попала группа людей, которая занимается охотой на беспилотные летательные аппараты. Он добавил, что была слышна вторая волна сработавшей детонации.

Российская армия после начала спецоперации наносит удары высокоточным оружием исключительно по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом неоднократно говорило руководство РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз резко увеличил закупки российского железа, стали и алюминия.