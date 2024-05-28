Актрису Рамилю Искандер приговорили к тюремному сроку по делу о наркотиках

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Заслуженная артистка РФ проведет за решеткой 6,5 лет.

Актриса Рамиля Искандер (Хисамова) признана виновной в попытке продажи наркотиков в особо крупном размере и приговаривается к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания Первомайского районного суда Пензы.

«Назначить Хисамовой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует агентство вердикт суда.

В августе прошлого года в автомобиле заслуженной артистки РФ Рамили Искандер обнаружили два килограмма запрещенного вещества. Они были спрятаны под обшивкой задней двери. Дома у нее обнаружили еще два других запрещенных вещества.

Актрису заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и возбудили в отношении нее уголовное дело.

По некоторым данным, Искандер выдал полиции ее же дилер — 32-летний житель Пензы, задержанный несколькими неделями ранее. На допросе он раскрыл имена своих клиентов, в числе которых оказалась 46-летняя актриса Российского государственного академического молодежного театра. Сама Искандер свою вину отрицала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярную американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту Нидерландов с наркотиками.