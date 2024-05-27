Сказка без счастливого конца: Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Ходят слухи, что Абрамов неоднократно изменял знаменитой артистке. Это ли стало причиной развода?

Певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Об этом сообщила KP.RU со ссылкой на портал мировых судей города Москвы.

Пара была в официальном браке с 2006 года. У них трое совместных детей 18-ти, 16-ти и 7-ми лет. Слухи об их разрыве и неоднократных изменах Абрамова ходили уже давно. Сейчас же появилось официальное заявление от 24 мая о просьбе начать бракоразводный процесс. Истцом указана Алсу.

Осенью минувшего года звезда делилась тем, что в ее жизни происходит нечто морально тяжелое, но не дала никаких подробностей. Видимо, уже тогда она понимала, что семейные отношения подходят к концу.

Брак Абрамовых казался всем безупречным. Красивая свадьба молодых, много романтики. Однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах. Даже ходили слухи о том, что он выбирает любовниц, похожих на жену, а также брезгует ее подругами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу публично обратилась к дочери.