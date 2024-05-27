Главком ВСУ Сырский утвердил пребывание французских военных на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hammerschmidt

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Соответствующие документы уже подписаны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, которые позволяют военным из Франции подготавливать украинских специалистов на подконтрольных Киеву территориях. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — написал Сырский.

Он также считает, что решительные шаги Франции подтолкнут к соответствующим поступкам и другие страны.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если армия России прорвет линию фронта, и Киев запросит у Парижа помощь, то французская сторона будет готова отправить свои войска на Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО, как «вторжение», и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон заявил об угрозе для существования Европы.