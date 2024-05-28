«Острая ситуация»: что могло стать причиной смерти блогера Татьяны Димитриевой

Фото: ВКонтакте / Татьяна Димитриева / eldarova

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Россиянка скончалась после 38-дневной комы, так и не придя в сознание.

Блогер и преподаватель китайского языка Татьяна Димитриева могла умереть из-за приема обезболивающего препарата. Об этом изданию KP.RU рассказал ее муж Ван Тао.

По его словам, в злополучный день 31-летняя россиянка отдохнула с друзьями, выпив немного алкоголя, а после, когда у нее разболелась голова, выпила пару таблеток обезболивающего. Мужчина утверждает, что эти лекарства Татьяна привезла из России и неоднократно прибегала к их помощи для снятия неприятных симптомов.

Однако в этот раз Димитриевой стало плохо. Ее муж вызвал скорую помощь. В больнице у женщины случился сердечный приступ, она впала в кому. Родственники и поклонники до последнего надеялись на то, что блогер выживет. Но после 38 дней Татьяна ушла из жизни, так и не придя в сознание.

Главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России Алексей Лодягин предположил, что речь могла идти о проблемах с соматикой. Эксперт отмечает, что сочетание обезболивающих препаратов с алкоголем не может привести к такому исходу, ведь простое отравление этанолом не способно вызвать подобную симптоматику.

Возможно, у Димитриевой изначально начался инсульт, инфаркт или что-то связанное с образованием тромбов, но свое состояние она восприняла неправильно.

«Здесь, скорее всего, была какая-то острая ситуация, не связанная с острым отравлением, случилась какая-то соматическая катастрофа. Инсульт, инфаркт, тромбоэмболия, что-то такое скорее всего. Этот случай мало похож на острое отравление», — рассказал эксперт.

С Татьяной простились родственники и друзья. Ее решили кремировать. Близкие не отошли от горя и пока не дали ни единого комментария.

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