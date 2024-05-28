Рейс с россиянами вылетел из Сочи в Стамбул после 18-часовой задержки

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

В авиакомпании заявили, что сломался как основной борт, так и запасной.

Почти сутки не могут улететь в Турцию туристы из Сочи. В авиакомпании уверяют — проблема решится в ближайшее время.

Вот только самим пассажирам от этого не легче: 150 человек, среди которых много детей, находятся в зале ожидания еще со вчерашнего дня. Причем, компания-перевозчик до последнего тянула с питанием и заселением в гостиницу.

Транспортная прокуратура уже заинтересовалась жалобами туристов. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Они должны были подняться в небо еще вчера, но предвкушение отдыха на турецком побережья затянулось, потому что покинуть черноморское никак не получается. О новом времени вылета пассажиры узнавали по вновь и вновь приходящим СМС.

Люди пожаловались, что ни еду, ни воду авиакомпания не предоставила. Да и тех, кого обещали разместить, наши журналисты успели застать у стоек спустя столько времени.

«Рейс Сочи — Анталия задержали, получается, уже на 11 часов. Сначала было написано 17:05, сейчас уже написано 19:05. Сказали, что будут размещать в гостиницу, мы ожидаем. Якобы вылет задерживается оттуда», — рассказала туристка Надежда Котева.

Официальная причина — техническая неисправность, без подробностей заявили в авиакомпании. Резервный борт вылетел в Сочи.

«Мы вынуждены были отправить в Сочи резервный борт. Естественно, он добирается не один час», — заявил пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро» Николай Бессонов.

При этом пассажиры уверяют, что самолет оказался неисправен, да и второй якобы оказался неисправен.

Более 100 пассажиров провели в сочинском аэропорту больше 18 часов. После того как борт так и не предоставили, людей начали заселять в гостиницы.

В авиакомпании не согласны с обвинениями. Еду и воду, говорят, стали давать согласно законодательству, да и в гостиницу расселили своевременно.

«Случается иногда так, что пассажиры отлучились куда-то и когда был момент сбора для трансфера в гостиницу, они просто этот момент пропустили», — объяснил пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро» Николай Бессонов.

Но жалобами людей уже заинтересовались в транспортной прокуратуре, там организовали проверку.