Узбекистан и РФ подписали соглашения по новым проектам на 20 миллиардов долларов

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Известно, что страны прорабатывают контракты по созданию атомной электростанции и медно-обогатительной фабрики.

Россия и Узбекистан в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Ташкент подписали соглашения по новым проектам на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева.

«В рамках нынешнего визита были подписаны соглашения по новым проектам на сумму более 20 миллиардов долларов», — говорится в сообщении на сайте главы Узбекистана.

Из материалов к поездке российского лидера в Ташкент известно, что Россия и Узбекистан прорабатывают контракт по созданию атомной электростанции (АЭС) российского дизайна с малыми ядерными реакторами.

Также в документах говорится о намерении сторон обсудить строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики и газохимического комплекса.

Российский лидер накануне прибыл в Ташкент с двухдневным государственным визитом. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в рамках неформального общения Путин и Мирзиёев намерены обсудить «самые чувствительные вопросы».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как прошел первый день визита российского президента в Ташкент.