Россия и Узбекистан приняли документы о сотрудничестве в строительстве АЭС
Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Технологии для создания станции отвечают требованиям безопасности, подчеркнул президент РФ.
Россия и Узбекистан приняли документы о сотрудничестве в строительстве на территории республики атомной электростанции. Вместе с тем были заключены и другие соглашения.
По итогам переговоров президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева документами о строительстве АЭС обменялись глава «Росатома» Алексей Лихачев и директор «Узатома» Азим Ахмедхаджаев.
«Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межпрофсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности, по современным российским технологиям», — заявил Путин в ходе пресс-конференции после переговоров.
Президент РФ указал, что технологии, которые будут использоваться для строительства АЭС, отвечают строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Кроме того, Россия и Узбекистан сегодня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также документ о сотрудничестве в области карантина растений.
Еще страны заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства и межведомственная программа в сфере культуры.
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Ташкент с государственным визитом накануне, 26 мая. Покинет республику он уже сегодня.
Ранее 5-tv.ru сообщал об обсуждении Россией и Узбекистаном строительство АЭС. Страны вместе с тем прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами.