Портал для мертвых или суеверие: нужно ли закрывать зеркала после смерти в доме
Священник Зверев: закрывать зеркала в доме умершего тканью — обычное суеверие
Фото: www.globallookpress.com / imagefruit
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Православная церковь настаивает на важности молитвы за того, кто ушел из жизни. Но нужны ли еще какие-то «обряды»?
Существует суеверие, что открытое зеркало в доме умершего человека может стать порталом для сущностей «с того света». Поэтому в народе принято закрывать отражающие поверхности тканью. Тем не менее, к вере это не имеет никакого отношения. Об этом руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии священник Никита Зверев сообщил aif.ru.
Он объяснил, что православная церковь не обладает знаниями о важности данного ритуала. Он является обычным суеверием, которое когда-то придумали сами люди. По его словам, самым важным для ушедшей души является молитва ближнего.
«Я понимаю, что это суеверие и никакого отношения к православию не имеет, но нельзя зацикливаемся на этих мелочах, ведь самое главное это молитва», — сказал Зверев.
Он рассказал, что ничего плохого это действие тоже не несет, потому не стоит указывать на его бессмысленность скорбящим людям.
К таким же суевериям относится, например, запрет на наличие вилок на обеденном столе, четное количество цветов в букетах или размахивание белым платочком над гробом.
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