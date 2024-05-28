Портал для мертвых или суеверие: нужно ли закрывать зеркала после смерти в доме

Фото: www.globallookpress.com / imagefruit

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Православная церковь настаивает на важности молитвы за того, кто ушел из жизни. Но нужны ли еще какие-то «обряды»?

Существует суеверие, что открытое зеркало в доме умершего человека может стать порталом для сущностей «с того света». Поэтому в народе принято закрывать отражающие поверхности тканью. Тем не менее, к вере это не имеет никакого отношения. Об этом руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии священник Никита Зверев сообщил aif.ru.

Он объяснил, что православная церковь не обладает знаниями о важности данного ритуала. Он является обычным суеверием, которое когда-то придумали сами люди. По его словам, самым важным для ушедшей души является молитва ближнего.

«Я понимаю, что это суеверие и никакого отношения к православию не имеет, но нельзя зацикливаемся на этих мелочах, ведь самое главное это молитва», — сказал Зверев.

Он рассказал, что ничего плохого это действие тоже не несет, потому не стоит указывать на его бессмысленность скорбящим людям.

К таким же суевериям относится, например, запрет на наличие вилок на обеденном столе, четное количество цветов в букетах или размахивание белым платочком над гробом.

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