Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Меры стали ответом на якобы гибридные действия России в государстве.

Польша вводит ограничения на передвижение по стране российских дипломатов. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По словам Сикорского, российские дипломаты смогут перемещаться только внутри столичного региона — Мазовецкого воеводства. Мера не распространяется на посла РФ Сергея Андреева.

Кроме того, сотрудники российских консульств ограничиваются в передвижении теми польскими регионами, в которых они работают.

Меры, по словам Сикорского, приняты в ответ на якобы гибридные действия России в Польше. Он добавил, что аналогичные ограничения вводятся в каждой стране Евросоюза.

Зашкаливающий градус враждебности польских официальных лиц по отношению к России в последнее время начал заметно расти.

На днях официальный представитель польского МИД Павел Вронский заявил, что Польша рассматривает возможность применения систем ПВО для уничтожения над Украиной российских ракет, которые могут залететь на территорию страны. По словам дипломата, «вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения», однако решение пока не принято.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша подняла в небо военные самолеты из-за «активности авиации РФ».