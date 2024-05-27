Песков о призывах Столтенберга к ударам по РФ: «НАТО впадает в военный экстаз»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Блок сегодня фактически находится в прямой конфронтации с Россией, подчеркнул представитель Кремля.

Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт, он не просто повышает градус эскалации, но и впадает в «военный экстаз». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по России с применением западного оружия. Официальный представитель Кремля пообщался с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«Это не может быть его личным мнением. Он официальное лицо, он является генеральным секретарем Североатлантического альянса, так это и воспринимаем. НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в „военный экстаз“. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля назвал противоречием другое заявление Столтенберга о намерении НАТО не вступать в прямое столкновение с Россией. Блок уже фактически сегодня находится в прямой конфронтации с РФ.

Вместе с тем Песков подчеркнул: российские военные, находящиейся в зоне спецоперации, знают, что делать. СВО по защите Донбасса продолжается.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по территории России западным оружием. По его словам, ВСУ стремительно теряют позиции в Харьковской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гости саммита по Украине в Швейцарии должны знать о призывах Столтенберга.