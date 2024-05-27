Генпрокурор Игорь Краснов наградил лучших государственных обвинителей

Фото, видео: Генеральная прокуратура РФ; 5-tv.ru

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В ведомстве подвели итоги всероссийского профессионального конкурса работников прокуратуры.

Итоги всероссийского конкурса на звание «Лучший государственный обвинитель» подвели в Генеральной прокуратуре РФ. Видео церемонии награждения появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Отрадно, что круг конкурсантов постоянно расширяется. В этом году в конкурсе принимали участие представители херсонской, запорожской прокуратур. Комиссии предстояло решить сложную задачу по выбору самых убедительных и ярких ваших выступлений.

В этом, безусловно, ей помогли судьи, которые были приглашены нами в качестве экспертов. Ими был отмечен возросший уровень подготовки государственных обвинителей», — обратился к коллегам генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Всего в финал конкурса вышли 12 прокуроров. Лучшим из них была признана сотрудник прокуратуры Волгоградской области Анна Мельникова.

Второе место досталось прокурору из Республики Марий Эл Галине Косновой, а третье разделили Николай Аулов из Красноярского края, Илья Ильин из Ямало-Ненецкого АО и Андрей Минькин из Архангельской области. Специального приза удостоился Иван Грищенко — старший помощник военного прокурора 231 военной прокуратуры гарнизона.

Помимо вручения памятных подарков, почетных грамот и званий «Почетный работник прокуратуры» финалистам и победителям конкурса решением генпрокурора были присвоены классные чины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии.