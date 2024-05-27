«Национальный долг»: Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции

Эрдоган: Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции

Фото: Thaier Al-Sudani / ТАСС

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Практически все соответствующие документы были созданы по директивам опеки и навязаны народу, подчеркнул президент.

Турции необходима новая Конституция, ведь при нынешней она не может двигаться дальше. Такое заявление сделал президента страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы выражаем потребность Турции в либертарианской конституции. <…> Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом», — сказал он.

Как отметил Эрдоган, если исключить Конституции Турции 1921 и 1924 годов, то остальные документы были созданы по директивам опеки и навязаны народу. Президент подчеркнул, что подготовка новой редакции основного закона продолжается.

Президент также заявил, что новая конституция станет спасением от нынешней, которая является результатом военного переворота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заинтересован в госперевороте в Турции. Как указал востоковед Амур Гаджиев, в том числе в нему может быть причастен и Запад — на что есть целый ряд причин. Вместе с тем эксперт подчеркнул: Турция рискует стать парламентской республикой.