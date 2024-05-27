«Реальная власть»: Лавров объяснил возможное исключение «Талибана»* из списка террористов

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня президенту РФ Владимиру Путину предложили убрать движение из реестра.

Движение «Талибан»* является реальной властью в Афганистане, а инициатива о его возможном исключении из российского списка террористических организаций отражает реальность. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«Они являются реальной властью, мы никогда не убирали оттуда наше посольство, как и посольство КНР. Кстати, посол Афганистана вручал верительные грамоты в Пекине Си Цзиньпину вместе с другими послами», — сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что процесс исключения «Талибана» из списка террористических организаций означает осознание реальности. По словам главы МИД, Афганистан не безразличен России.

Еще в апреле в МИД России сообщали о проработке совместно с Минюстом и другими профильными ведомствами снятия с «Талибана» статуса террористической организации. Окончательное решение должно принять высшее политическое руководство страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал проработку этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД и Минюст предложили президенту России Владимиру Путину исключить «Талибан» из списка террористов. Москва уже близка к признанию правительства талибов, но нужно будет преодолеть еще некоторые моменты.

* — Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.