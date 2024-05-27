Из-за отца: Маша Малиновская рассказала о психологической травме сына

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Бизнесмен Мамихан Мальсагов, который является папой мальчика, не принимает никакого участия в его воспитании.

Маша Малиновская заявила, что ее сын даже не знаком со своим отцом. Этим и другими подробностями она поделилась в одном из интернет-шоу.

«С отцом Мирона я рассталась, когда была еще беременной. И больше мы друг друга никогда не видели, даже не пытались контактировать. Так что Мирон не знаком с отцом, не видел его. Переживаю, что у него есть в этой связи какая-то эмоциональная травма», — рассказала Малиновская.

Мирону уже 13 лет. Это самый тяжелый возраст, в котором обычно дети задаются вопросом, почему они чем-то могут отличаться от других. Однако артистка уверена, что мальчик вырастет хорошим человеком, несмотря на трудности, ведь он окружен любовью и заботой сразу двух женщин. Семейство живет совместно с матерью Малиновской в Москве.

Малиновская долго скрывала личность отца Мирона. Только в 2020 году она рассказала, что им является бизнесмен Мамихан Мальсагов. Познакомились они на вечеринке, после чего у них закрутился роман. А расстаться пришлось из-за семьи Мальсагова — он был женат. Телеведущая сама приняла решение уйти от возлюбленного и оставить ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась жизнь Маши Малиновской.