«Можно даже не уметь играть в футбол»: Бузова вновь подколола экс-мужа Тарасова

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Униженный футболист пока не ответил на слова певицы.

Знаменитая певица Ольга Бузова унизила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова на глазах у широкой публики. Звезда поддела футболиста на ежегодной премии Winline Герои РПЛ, которая посвящена именно спортивным достижениям и медийным коммуникациям.

Бузова, вручая награду одному из спортсменов, решила унизить своего бывшего мужа. Она заявила, что жениться на ней — это простой способ стать медийным футболистом. Тем самым она намекнула на долгие отношения с Дмитрием Тарасовым, с которым она прожила в браке с 2012 по 2016 год.

«Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол. Можно даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным», — заключила 38-летняя Ольга Бузова свою речь в окружении множества зрителей.

Ответ от Дмитрия Тарасова так и не последовал, хотя он находился на все том же мероприятии. Причем он не взял с собой свою супругу Анастасию Костенко, с которой состоит в браке уже шесть лет.

Так, в июле 2018 на свет появилась дочка Милана, в феврале 2020 года — дочка Ева, в октябре 2021 года — сын Алексей, в феврале 2024 года — четвертый малыш. Кроме того, от первого брака у спортсмена есть дочка Ангелина. Ей сейчас 15 лет.

Стоит упомянуть, что это не первый раз, когда Бузова решила подколоть своего бывшего мужа. О браке с футболистом она вспоминала еще в середине апреля, сравнив Дмитрия Тарасова с диким животным.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ольга Бузова во время съемок на популярном шоу внезапно поцеловалась с Давидом Манукяном.