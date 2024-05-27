«Руками и зубами»: на что готов Пашинян ради удержания власти

Фото, видео: Патрин Александр / ТАСС; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В Армении усиливаются акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вполне может решиться на попытку силового подавления усиливающихся протестов в стране. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Я думаю, он будет держаться за власть руками и зубами. Не исключаю того, что армия и силовые структуры будут использованы для разгона протестующих и для того, чтобы не допустить к власти оппонентов. И здесь, конечно, ключевой вопрос — как поведут себя в этих условиях военные и силовики», — отметил эксперт.

Светов напомнил, что после поражения в последней карабахской войне из армянской армии постарались вычистить представителей так называемого карабахского клана, нелояльных по понятным причинам к действующему премьеру.

Если на их места поставили военных, проходивших стажировку на Западе, тот армия вполне может поддержать Пашиняна и помочь ему остаться у власти, считает политолог.

Многое зависит и от того, насколько вообще в Армении велико число людей, которые солидарны с курсом премьера на отказ от Карабаха и разрыв дружеских отношений с Россией, добавил Светов.

По мнению эксперта, воодушевить Пашиняна на силовые действия в сложившейся ситуации может поддержка США, которые, безусловно, стоят за всеми действиями армянского премьера.

«Давайте помнить, что самое большое посольство США на Кавказе находится в Армении. Для чего-то же американцы его делали. И есть огромная армянская диаспора в Америке, которая концентрируется вокруг Лос-Анжелеса. Там тоже большие деньги, большие возможности. Если они сделали ставку на Пашиняна, они ему помогут удержаться у власти», — полагает Светов.

В свою очередь Россия с большой долей вероятности тоже не останется в стороне от событий в Армении, добавил эксперт. Он напомнил, что в Гюмри находится российская военная база, которая может оказаться самым весомым аргументом в разрешении конфликта.

«То, что мы отозвали своего посла из Еревана в Москву для консультаций, говорит о том, что мы тоже взвешиваем, как действовать — занять нейтралитет или все-таки одной из сторон оказать помощь», — заключил Светов.

В Армении усиливаются акции протеста. Их участники, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном, начали перекрывать дороги.

В частности, протестующие заблокировали автомагистраль в Иран на участке города Аштарак. Также перекрыты улицы в самом Ереване. Возглавляет оппозиционное движение архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее политолог Евгений Михайлов в беседе с 5-tv.ru рассказал, чем может закончиться конфликт между обществом и властью в Армении.