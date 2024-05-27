Язвы даже на глазах? Как рано распознать у себя сифилис

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Rohde/HZI

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Зачастую уже больные люди по незнанию продолжают заражать окружающих.

Сифилис — одно из страшнейших заболеваний, передающихся половым путем. Его симптомы не всегда проявляются сразу, из-за чего болезнь очень тяжело распознать. Заслуженный врач РФ дерматолог Денис Заславский рассказал в беседе с изданием Газета.ру, что может указывать на наличие заболевания.

По словам специалиста, главным симптомом являются язвы на коже или слизистых, а также увеличение паховых лимфоузлов и лимфатических сосудов. Язвы зачастую имеют форму кратера с приподнятыми краями и при этом абсолютно безболезненны, из-за чего не подозревающий проблему человек может продолжать вести половую жизнь, заражая других людей.

При этом врач обратил внимание, что язва может быть не только на половых органах, но и на любой части тела.

«Это может быть слизистая полости рта, локтевой или подколенный сгиб, это может быть пупок, шейка матки, очень часто бывает зев, — при оральном сексе, и я даже видел шанкр на роговице. Допускаю, что зараженный партнер мог снимать языком упавшую ресничку и дотронуться до роговицы», — предупреждает специалист.

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