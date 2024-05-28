«Вы превращаетесь в донора»: как не стать жертвой энергетического вампира

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Если после беседы с человеком ощущается усталость и даже апатия, стоит обратить внимание на собеседника.

Плохое самочувствие после общения с человеком является показателем того, что собеседник — энергетический вампир. Подробности психолог Анжелика Полина рассказала NEWS.ru

Ухудшение эмоционального и физического состояния после или во время разговора с человеком нельзя назвать нормой. В таком случае, по словам эксперта, есть основания полагать, что вашу энергию нарушили. При этом нет разницы, произошел ли открытый конфликт или беседа протекла спокойно.

Полина подчеркивает: энергетические вампиры бывают разными.

«Это не обязательно люди, провоцирующие негатив, это могут быть на первый взгляд очень приятные, уступчивые люди, которые осыпают вас комплиментами, но, открываясь им, вы становитесь энергетическим донором», — объясняет психолог.

Специалист отмечает, что такой тип как «агрессор» действительно встречается чаще, но он — далеко не единственный. Еще можно попасть в руки так называемого «мусорщика». Такой человек будет создавать конфликт незаметно, чтобы казаться непричастным к нему.

Если вы стали жертвой энергетического вампира, лучше ограничить количество общения с таким человеком. Правда, подобная возможность бывает не всегда. При вынужденном диалоге с провокатором самым правильным решением станет просто во всем соглашаться с ним. Тогда он почувствует, что не получается создать ссору, и уйдет искать ее в другое место.

Однако бывают ситуации, когда остро необходимо отстоять свое мнение. В таком случае психолог советует не бояться агрессора и отстаивать свою позицию.

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