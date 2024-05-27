«Ее удушили»: экс-судья ЕСПЧ дал оценку демократии в Молдавии при режиме Санду

Фото: Fabian Sommer / ТАСС

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В Республике уничтожены и изменены все нормативные акты, свидетельствовавшие о наличии демократических принципов.

Демократии в Молдавии больше нет, действующие власти сделали все, чтобы ее удушить. Об этом заявил бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Станислав Павловский.

Он отметил, что режим во главе с президентом Майией Санду и правящей партией «Действие и солидарность» изменил большинство нормативных актов, которые свидетельствовали о демократии в стране.

В пример Павловский привел изменение судебной системы, направленное в том числе на то, чтобы в автономной Гагаузии не было своих судебных органов.

«То есть, в Комрате не будет Апелляционной палаты, судебные органы, которые будут рассматривать избирательные споры, практически будут находиться за пределами Гагаузии. Это их (правительства Санду — Прим. ред.) идея, это то, как они видят демократию через удушение», — цитирует Павловского EADaily.

Экс-судья ЕСПЧ добавил, что защита демократии в Молдавии становится первоочередной задачей. Однако те, кто больше всего страдает от нарушения демократических принципов, молчат, так как не знают, как защитить свои права.

«Они не знают процедуры защиты своих прав, у них нет необходимой смелости, у них нет финансовых ресурсов, у них нет человеческих ресурсов», — констатировал Павловский.

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор ранее заявил, что все действия Санду и ее окружения направлены на то, чтобы обанкротить страну, лишить ее суверенитета и сделать частью Румынии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз может начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в организацию уже в конце июня, в дату саммита Европейского совета.