В ДНР задержаны семь подозреваемых в пособничестве украинским боевикам

Фото, видео: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru

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Правоохранители также арестовали 40 человек за совершение других преступлений.

Сотрудники Росгвардии задержали в Донецкой Народной Республике семерых подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В ДНР силами Росгвардии благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ», — указывается в сообщении.

Росгвардия опубликовала видео с работой правоохранителей, момент осмотр машины со специальной собакой.

Кроме того, в сообщении ведомства также говорится о задержании 26 человек за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а еще 14 — за совершение различных преступлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала в Мариуполе подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Двое местных жителей собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии, а затем передавали их украинским спецслужбам.