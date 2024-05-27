Тело двое суток просидело на стуле: в Москве обнаружили бездыханную пенсионерку

В Москве в квартире обнаружили тело 73-летней пенсионерки, умершей сидя

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Женщина перестала выходить на связь с родными, и те забили тревогу.

Тело 73-летней пенсионерки в сидячем положении обнаружили в одной из квартир в московском районе Хамовники. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Труп обнаружили сотрудники МЧС. Обратилась к ним сестра покойной после того, как пенсионерка перестала выходить на связь. Прибывшие к квартире женщины спасатели вскрыли запертую изнутри дверь. Бездыханное тело женщины нашли на кухне, сидя на стуле.

По предварительным данным, пенсионерка умерла двумя днями ранее, смерть не была насильственной. Точную причину предстоит выяснить экспертам. Правоохранители проводят проверку по факту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как несколько дней назад юго-востоке Москвы обнаружили мумифицированное тело 71-летнего пенсионера, которое пролежало в квартире более четырех месяцев. Что могло стать причиной смерти пожилого мужчины?