Неутешительные выводы: в чем заключается вред работы по ночам

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Последствия могут оказаться очень серьезными.

Работа в ночную смену может стать причиной инфаркта, депрессии и появления лишнего веса. Об этом рассказала декан факультета психологии Государственного университета просвещения, психолог Вероника Кирсанова в беседе с изданием NEWS.ru.

По ее словам, подобные неутешительные выводы можно сделать, основываясь на результатах многочисленных исследований. Люди, работающие по ночам, сталкиваются с повышенным риском развития инфарктов, причем, на это не влияет даже правильное питание и занятия спортом. Более того, «ночным трудоголикам» также грозит увеличение веса и сопутствующие соматические заболевания — атеросклероз, нарушение обмена веществ и так далее.

Также, по словам психолога, в ночную смену сильно снижается продуктивность, люди допускают больше ошибок. К тому же, из-за подобного графика у человека наблюдаются нарушения сна — при пробуждении отсутствует чувство бодрости, а уровень гормона стресса кортизола растет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про самые неочевидные причины набора веса.