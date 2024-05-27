В Британии сообщили о подготовке убийства главы ГУР Буданова* охраной Зеленского

Фото: Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС

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СБУ прежде задержала двух офицеров по подозрению в госизмене и подготовке теракта.

Полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского в мае готовили покушение на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова*. Об этом передает британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской контрразведки, пожелавшего не называть свое имя.

Указывается, что оператор центра управления БПЛА, располагавшегося в киевском подвале, должен был передать «куратору» координаты кортежа Буданова. Он состоял из Toyota Land Cruiser и микроавтобуса. Согласно плану, по слитой геолокации должна была ударить ракета, затем дрон зафиксировал бы последствия и в случае необходимости добил выживших.

Как уточнил представитель контрразведки, второй ракетный удар должен был уничтожить приехавшие на место службы экстренной помощи. Нападение планировалось осуществить в начале мая.

Вместе с тем раскрываются и имена организаторов покушения на Буданова. Так, ими оказались два полковника из охраны Зеленского — Андрей Гук и Александр Деркач. Первый якобы является уроженцем России, а второй «работал на ФСБ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ задержала двух офицеров, подозреваемых в подготовке покушения на Зеленского. Ими оказались два полковника Андрей Гук и Деркач. В их планы входила слежка за президентом, а также другими украинскими чиновниками, среди них — главы СБУ Василий Малюк и ГУР Кирилл Буданов.

Они собирались навести на цель ракетный удар и при необходимости применить дрон-камикадзе. Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.