Столицу Армении охватили массовые беспорядки. Главное о ситуации в Ереване Сегодня, 17:36 125 125 Участники беспорядков в Ереване требуют отставки правительства Армении

Фото, видео: Патрин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Столкновения протестующих с полицией происходят по всей стране.