Столицу Армении охватили массовые беспорядки. Главное о ситуации в Ереване
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Участники беспорядков в Ереване требуют отставки правительства Армении
Фото, видео: Патрин Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Столкновения протестующих с полицией происходят по всей стране.
Столицу Армении охватили массовые беспорядки. Тысячи людей вышли на антиправительственные демонстрации в центре Еревана. Манифестанты выступают с критикой правительства и требуют немедленной отставки премьера Никола Пашиняна. Начались задержания. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Айк Арутюнян.