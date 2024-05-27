Позитивная тенденция: курс евро к рублю упал до минимума с января 2024 года

Курс евро к рублю упал до минимума с января 2024 года

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Сколько сейчас стоит валюта на Московской бирже?

Курс доллара на Московской бирже сегодня упал ниже 89 рублей. Это произошло впервые с 30 января 2024 года.

За последние четыре месяца впервые подешевел и евро — во время торгов его стоимость опускалась ниже 96 рублей.

Как заявляют эксперты, поддержку российской валюте оказывает взвешенная денежная политика Центробанка. Например, там увеличили объемы продаж иностранной валюты. Благодаря этому за прошедшую неделю доллар потерял примерно полтора рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Речь идет о данных, которые приводились по экономикам с размером ВВП от 100 миллиардов долларов. Отмечается, что на конец прошлого века таких было 35, а по итогам 2023 года — 68.