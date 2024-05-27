Российские войска уничтожают дронами технику ВСУ на соледарском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Высший пилотаж — залететь внутрь блиндажа и поразить цели со снайперской точностью.

Российские бойцы бригады «Невский» громят ВСУ в районе Соледара: беспилотниками уничтожают танки и бронированную технику боевиков там, где артиллерия так тонко не отработает.

По словам бойцов, высший пилотаж — залететь внутрь блиндажа и поразить цели со снайперской точностью. Как это происходит, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Противник тоже прокачал навыки в этой борьбе беспилотников, поэтому не каждый боевой вылет заканчивается для удачей — дрон может быть сбит с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

После с точки лучше не уходить, а убегать. Несмотря на, казалось бы, безопасное расстояние в девять-десять километров, ВСУ способны контратаковать довольно скоро.

«FPV, я думаю, имеет большую роль. Потому что от FPV поражаются большие цели, такие как танки, крупная техника противника. Плюс FPV прилетает намного дальше, чем «Мавик», — говорит командир FPV-взвода бригады «Невский» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Арткоп»,

Гегемония беспилотников в воздухе влияет и на работу съемочной группы: открыто не поснимаешь — перманентная игра в прятки. Дневные съемки, конечно, чреваты такой опасностью, приходится всегда останавливаться и прислушиваться, чтобы услышать приближающийся дрон.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.