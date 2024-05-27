«Внутренняя драка»: применит ли Пашинян жесткие меры для стабилизации ситуации в Армении

Фото, видео: Гунеев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Граждане страны почти месяц требуют прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном.

В Армении с начала мая гремят протестные настроения, люди требуют отставки Никола Пашиняна и прекращения передачи ряда приграничных территорий азербайджанской стороне. Политолог Евгений Михайлов в беседе с 5-tv.ru рассказал, чем в итоге может закончиться конфликт между обществом и властью.

Эксперт Михайлов напомнил, что Пашинян пришел в свое время к власти, сопровождаемый похожими событиями. Политолог считает, что решение оппозиции поставить на пост архиепископа Баграта Галстаняна — это односторонние требования.

«Сомневаюсь я в том, что Никол Пашинян сейчас уступит власть», — подчеркнул политолог.

Причем эксперт уверен, что действующий премьер-министр Армении применит очень жесткие меры для стабилизации обстановки в стране. Михайлов считает, что раз Армения проиграла в военном конфликте, то она должна выполнять возложенные обязательства.

Пашинян прав, что в случае отказа Азербайджан может применить силу, указал политолог. С другой стороны — премьер-министр Армении не прав, давая послабления определенным политическим силам для выступлений, которые проходят в этом месяце.

«Это внутренняя драка вот этих всех десятков политических партий на маленькую Армению, которая происходит — борьба за власть, за кусок хлеба и прочее», — объяснил политолог Евгений Михайлов.

По мнению эксперта, большая часть манифестантов это «оплаченные» граждане, у которых мало средств, поэтому им выдали деньги на митинги. Он полагает, что Армия сейчас может находиться на гране развала государственности, но у Пашиняна достаточно ресурсов, чтобы устоять.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Ереване задержали более 100 участников акции протеста, требовавших отставки Пашиняна.