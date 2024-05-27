Экономика и сотрудничество: Путин и Мирзиёев провели переговоры в узком составе

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Как проходит второй день визита президента РФ в Узбекистан?

Сегодня второй день государственного визита Владимира Путина в Узбекистан. Программа насыщенная: сначала переговоры в узком, а затем в расширенном составе. Охватят самые разные сферы — от торговли и культуры до военно-технического сотрудничества.

Тем для обсуждения так много, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев начали общение, как говорится, «на ногах», не дожидаясь официального старта переговоров. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок рассказал, как проходит визит российского президента.

Это — государственный визит, наивысшая форма посещения президентом другой страны. Потому тут все идеально. Путин прибыл в резиденцию Куксорой — Зеленый дворец, — Мирзиёев его встретил. Вместе они проследовали в центр зала и выслушали гимны стран.

Потом лидеры прошлись вдоль строя. Сзади сразу с двумя шашками шел командир. Поприветствовали делегации, остановились, чтобы что-то обсудить на фоне почетного караула. Караул тут особенный — есть несколько девушек. За минуты до начала одна из них рассказала, как подготовится к такому событию — главное, быть сосредоточенной.

Стоять неподвижно в этот раз пришлось дольше обычного. Представление российской делегации продлилось несколько минут. Владимир Путин рассказывал о новых членах правительства. Тут же начинали что-то обсуждать. Чтобы создать атмосферу для непринужденной беседы, здесь несколько часов ровняли ковровую дорожку, мало было просто закрыть ее до начала клеенкой, надо, чтобы не было ни одной складки.

Уровень визита повысить невозможно, но можно повысить уровень гостеприимства, что принимающая сторона делала постоянно.

Цветы и зеленые насаждения резиденции Куксорой последний раз перепроверили за час до приезда российского главы, чтобы к моменту начала торжественных мероприятий все было идеально»

Безупречные условия — для безупречных переговоров. Среди тем, что обсуждали лидеры — экономика, промышленность, культура, образование, наука, все по порядку.

Сначала — разговор в узком составе.

«Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют. Вы сказали, что, по вашим данным, где-то 30% за прошлый год. У нас, по нашей статистике, чуть поменьше, но в целом 15,5% мы занимаем в вашем товарообороте. Неплохой результат. Я уверен, он будет больше, имею в виду темп за первый квартал этого года, по нашей статистике достаточно строгой, — 20% с лишним. Это прилично, очень хороший результат», — отметил Путин.

Россия инвестировала в экономику Узбекистана почти девять с половиной миллиардов долларов. Работают тысячи совместных предприятий. Строится медно-обогатительная фабрика на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината. Работают гуманитарные инициативы. В узбекских школах запущен проект по повышению качества русского языка.

«Если говорить о товарообороте, уже мы достигли десяти миллиардов. Рост в этом году 30% — это очень хороший рост. Мы сейчас с коллегам работаем, чтобы достичь 20 миллиардов. Есть реальные успехи, и я благодарен, что вы поддержали мои инициативы, чтобы Форум регионов провести сегодня», — прокомментировал Мирзиёев.

Впереди еще беседа в расширенном составе, с довольно большими делегациями. Их многочисленность уже сама по себе свидетельствует о серьезности и уровне взаимодействия между странами.