ВС РФ освободили населенные пункты Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Россия продолжает специальную военную операцию по защите жителей Донбасса.
Российские войска освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР и и Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении военного ведомства.
На данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 335 боевиков убитыми и ранеными, а также боевую технику, в том числе — американскую гаубицу М777.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.
Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой Народных Республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.