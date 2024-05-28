Только для своих: кого киевский режим освободил от мобилизации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Скандальный закон, позволяющий вылавливать мужчин буквально на улицах Незалежной, оказался еще более циничным, чем выглядело ранее.

На Украине вскрылась коррупционная сеть в правительстве, благодаря которой работники букмекерских контор получали бронь от мобилизации. Об этом пишет сайт EADaily.

По информации издания, 8 апреля 2024 года первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко подписала крайне странное постановление, согласно которому сотрудники действующей на территории Украины зарубежной компании Glovo, а также местного букмекера Favbet Tech получают бронь от мобилизации в ряды ВСУ. При этом в список не попали предприятия, производящие снаряжение для украинских боевиков.

Более того, как оказалось, Favbet Tech являются злостными неплательщиками налогов. Такой расклад событий не устроил обычных граждан страны, многие из которых безуспешно пытаются получить бронь уже больше двух лет. Общественность подняла шум. Поняв, что тайное стало явным, Свириденко 16 мая сообщила, что скандальное постановление все-таки отменено.

«Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании, и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно», — сообщила первая вице-премьер через свои аккаунты в соцсетях.

Примечательно, что приказ мог остаться незамеченным, если бы не народный депутат Юрий Федиенко, который и обнародовал список компаний, получивших бронь. Эксперты выдвигают версию, что на самом деле под видом подписания постановления, скорее всего произошла коррупционная сделка, в ходе которой владельцы упомянутых контор якобы занесли Свириденко крупную сумму, чтобы продолжить зарабатывать деньги в обход налогов и без рисков для персонала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинских призывников вылавливают словно бродячих собак.