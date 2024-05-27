«Маневры языком»: кого выберут США между Тайванем и Украиной

Политолог Перенджиев: США больше заинтересованы в помощи Тайваню, чем Украине

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Штаты, поддерживающие обе стороны, все же больше заинтересованы в помощи одной из них.

США дали понять, что они готовы больше помогать Тайваню, чем Украине. Об этом рассказал политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, именно такой посыл прозвучал в заявлении американского конгрессмена Майкла Маккола.

«Конгрессмен в своем заявлении хочет показать любовь к Тайваню, что якобы он выходит на первый план и больше любим, чем Украина. Эта риторика связана не с этим. США хотят показать, что они готовы сильнее защищать Тайвань, чем делали это с Украиной. Это маневры языком», — подчеркнул эксперт.

Политолог уверен, что это просто очередная уловка в связи с успехом России в рамках спецоперации на Украине.

Также Перенджиев отметил, что США могут провернуть иную военно-техническую политику в отношении Тайваня. А именно — будут поставлять новейшее оружие и даже могут отправить на остров американских военных. Таким образом, конгрессмен намекнул, что Штаты будут готовы к конфликту Тайваня с Китаем.

Эксперт при этом допускает, что КНР может и не начать боевые действия на территории Тайваня.

Прежде Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Китайской Республики (Тайвань) Лай Циндэ сказал, что в США собираются поставлять им новейшее оружие, а не старое, как Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Китай приступил к проведению учений в зоне вокруг острова Тайвань.