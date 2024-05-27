Евросоюз обдумывает проведение следующего саммита по Украине с участием РФ

Bloomberg: ЕС хочет провести саммит по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии

Фото: ww.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz

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Встречу планируется провести после мирной конференции в Швейцарии.

Европейский союз собирается организовать саммит по Украине с участием России. Встречу планируется провести осенью в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце [в Швейцарии] к возможной встрече <…> осенью с участием России», — указывается в статье.

Конференция в Швейцарии по Украине

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский призвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммит по Украине в Швейцарии. Вашингтон уже принял решение по участию в этой конференции — ответ положительный.

Вместе с тем МИД Китая ответил на призыв Зеленского. В Пекине подчеркнули, что страна выступает за мирную конференцию, которая будет признаваться Москвой и Киевом.