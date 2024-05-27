В Грузии поддержали преодоление вето президента на закон об иноагентах

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Завтра пройдет пленарное заседание, на котором депутаты проголосуют за или против этого законопроекта.

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии одобрил преодоление вето, наложенного президентом страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

«Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт», — заявил глава комитета Анри Оханашвили.

О намерении начать сегодня процесс преодоления вето Зурабишвили сообщалось на днях. Теперь, когда комитет парламента одобрил его, вопрос вынесут на пленарное заседание во вторник, 28 мая.

Для преодоления вето необходимо согласие минимум 76 из 150 депутатов парламента. При этом у правящей партии «Грузинская мечта», которая выступила инициатором законопроекта, 84 мандата.

После преодоления вето закон вновь направят на подпись президенту. Если Зурабишвили повторно откажется утверждать его, документ подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили. Затем закон вступит в силу.

Принятие закона об иноагентах в Грузии и вето Зурабишвили

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Однако Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом президент назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине.