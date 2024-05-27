В России могут разрешить педагогам колледжей досрочно выходить на пенсию

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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По нынешним правилам, пенсионное обеспечение преподавателей зависит от возраста студентов, но депутаты предлагают убрать этот нюанс.

В России могут предоставить преподавателям в системе среднего профессионального образования право на досрочную пенсию. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат опубликовал документы к законопроекту о досрочной пенсии педагогам среднего образования, который планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента.

Сегодня досрочное пенсионное обеспечение предоставляется преподавателям, которые трудились в организациях с детьми не менее 25 лет.

Однако в стаж засчитается период работы в средним специализированных заведениях при условии, что в образовательном учреждении обучается не меньше 50% несовершеннолетних.

Такие правила были установлены в 2022 году, но с тех пор система образования в стране изменилась, а возраст студентов колледжей и техникумов увеличился. В этой связи педагоги не могут выполнить условия для досрочного выхода на пенсию.

Законопроект предлагает избавиться от такого пробела и предоставить возможность преподавателям выходить на пенсию досрочно независимо от возраста обучающихся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто в июне получит пенсию в удвоенном размере. Размер доплаты в этом году увеличен до 16 269 рублей, но на всех категории граждан распространяется эта мера.