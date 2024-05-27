МИД и Минюст предложили Путину исключить «Талибан»* из списка террористов

ТАСС: Путину доложили, что «Талибан»* можно исключать из списка террористов

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Москва уже близка к признанию правительства талибов, но нужно будет преодолеть еще некоторые моменты.

Министерство иностранных дел и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину о том, что движение «Талибан»* можно исключать из списка террористических организаций, деятельность которых запрещена в стране. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что российский МИД передал позитивную позицию при согласовании с другими ведомствами данного вопроса. По словам Кабулова, исключение «Талибана» из списка запрещенных перед его признанием — обязательный процесс.

«Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — подчеркнул Кабулов.

Признание правительства талибов, продолжил он, со стороны Москвы уже гораздо ближе по сравнению с моментом их прихода к власти в Афганистане в 2021 году. Однако еще предстоит преодолеть отдельные моменты до принятия решения.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще в апреле в МИД России сообщали о проработке совместно с Минюстом и другими профильными ведомствами снятия с «Талибана» статуса террористической организации. Окончательное решение должно принять высшее политическое руководство страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал проработку этого вопроса.

* — Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.