«Сор из избы»: какие правила помогут сохранить гармонию в семье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs; 5-tv.ru

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Чего категорически не стоит говорить домочадцем?

Атмосфера в семье имеет огромное значение для любого человека. Поэтому так важно стараться избегать конфликтные ситуации и стараться соблюдать правила, которые помогают создать гармонию и сохранять хорошие отношения с близкими. Как это сделать, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала звездный эксперт по этикету Диана Булатова.

По ее словам, первое и самое важное правило, которое необходимо соблюдать — это уважать окружающих и своих близких. Важно прислушиваться и учитывать мнение другого человека, это поможет в любых видах взаимоотношений, в том числе, — семейных.

Также специалист советует контролировать свои действия и слова. Сильнее всего близких людей задевают грубые фразы, сказанные родными людьми. Хоть в семье всегда будут готовы простить за проявленное негативное отношение, но, тем не менее, надо следить за тем, что хочется сказать собеседнику.

Булатова также отметила, что залогом крепких отношений является всем известное выражение: «Не выносить сор из избы». Следует скрывать от соседей конфликтные ситуации, которые произошли дома.

Со временем в семье может все уладиться, но именно посторонние люди будут отчетливо помнить все плохие моменты и говорить о них при любом удобном случае.

Кроме того, психолог советует не забывать в вежливости. Это не только показатель хорошего воспитания — через отношение к окружающим формируется и личность человека. Поэтому стоит говорить даже такие простые вещи как: «Доброе утро», «Спокойной ночи» и «Хорошего дня».

Булатова напоминает: семья и домочадцы не должны быть причиной слухов. Особенно не стоит посвящать в свои домыслы детей, которые могут по наивности все рассказать, и это создаст напряженную обстановку.

Шестое правило связанно с работой и тем, как должен человек грамотно разделять личную жизнь и дела.

«Оставляйте работу вне дома. Выключайтесь, когда переступаете порог вашей квартиры», — порекомендовала Булатова.

Мозг человека должен отдыхать. Дом — это та мирная и тихая гавань, в которой можно найти спасение от проблем на работе.

Последнее, седьмое правило, затрагивает личные границы. Не трогать чужие вещи — является тем пунктом, который следует соблюдать по отношению к домочадцам. Если что-то необходимо взять, то всегда можно попросить.

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