«Сразу выбрали»: Катя Жужа раскрыла имя своего четвертого ребенка

Фото: Instagram* / katyajuja555

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Звезда «Дома-2» родила сына в одной из американских клиник.

Экс-ведущая проекта «Дома-2» Катя Жужа раскрыла имя своего четвертого ребенка. Об этом звезда сообщила на своей странице в социальной сети.

«Как только мы узнали, что у нас будет сыночек, мы сразу же выбрали это имя, и с четвертого месяца беременности мы его так и называли», — рассказала 36-летняя Катя Жужа.

Блогер решила назвать сына Лео. Стоит упомянуть, что у Жужи уже есть трое детей — Максим и Алекс родились в браке с 29-летним автогонщиком Артемом Маркеловым, дочь Николь звезда подарила бизнесмену, имя которого скрывает от публики.

Роды Кати Жужи прошли в Майами далеко не так гладко — она столкнулась с проблемами при кормлении, но это была лишь часть трудностей. Тогда она призналась, что чуть «не умерла от боли».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о Кате Жуже бизнесмен Олег Винник, у которого был роман со звездой «Дома-2».

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