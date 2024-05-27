Достойно: Захарова ответила президенту Эстонии, желающему «поставить РФ на колени»

Захарова призвала Кариса показать, как он хочет «поставить РФ на колени»

Фото: JAKUB GAVLAK / ТАСС

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По мнению эстонского лидера без этого шага мирные переговоры по Украине невозможны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на желание президента Эстонии Алара Кариса поставить Россию на колени. Ответ на его слова российский дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«А как это? Пусть покажет», — написала Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал про заявление Алара Кариса. В частности, он сказал, что Эстония сделает все возможное, «чтобы поставить Россию на колени». Только после этого, считает Карис, можно серьезно говорить об урегулировании конфликта на Украине.

Вместе с тем Карис признал, что не он принимает решения об отправке эстонских военных на Украину, а парламент, тем самым уклонившись от ответа. Он также заявил о необходимости продолжать санкционное давление на Россию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.